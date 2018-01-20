فريق المدينة لكرة القدم يفوز على نظيره خليج سرت وديا.





طرابلس 20 يناير 2018 (وال) - فاز فريق المدينة الأول لكرة القدم على

فريق خليج سرت بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعتهما، أمس

الجمعة على ملعب طرابلس الدولي.

وأقيمت المباراة ضمن المعسكر الداخلي الذي يقيمه فريق خليج سرت بمدينة

طرابلس.

وخاض فريق المدينة المدة الماضية مباراتين وديتين في بنغازي الاولى مع

الأهلي بنغازي وانتهت لصالحه بهدف دون مقابل، والثانية مع النصر انتهت

بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

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