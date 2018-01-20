أهلي بنغازي يفوز على النجمة في أولى مبارايات إياب الدوري الممتاز لكرة القدم.السبت ، 20-01-2018 - 19:59:00




طرابلس 20 يناير 2018 (وال) - فاز فريق الأهلي بنغازي، اليوم السبت،
على فريق النجمة بهدف مقابل لاشيء في أولى مباريات إياب الدوري الليبي
الممتاز لكرة القدم.
وشهدت المباراة، التي أقيمت بملعب بنينا ببنغازي، عودة الجمهور
الرياضي للمدرجات بعد غياب دام عدة سنوات.
وسجل فريق أهلي بنغازي هدف الفوز عن طريق ركلة جزاء نفذها المهاجم
أحمد كرواع في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة .
وبهذه النتيجة تصدر فريق أهلي بنغازي المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة،
فيما تبقى فريق النجمة بنفس رصيده السابق عند 6 نقاط .
..(وال)..

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