فريق الاتحاد يفوزعلى الجزيرة في دوري الكرة الطائرة.السبت ، 20-01-2018 - 19:51:00




طرابلس 20 يناير 2018 (وال) - حقق فريق الاتحاد فوزًا ثمينًا في دوري
الكرة الطائرة وألحق أول هزيمة بالمتصدر الجزيرة في المباراة التي
جمعتهما أمس الجمعة، بالقاعة الكبري بطرابلس.
وشهدت المباراة تقدم الاتحاد في الشوطين الأول والثاني (25/ 22 ، 29/
27) وعاد الجزيرة ليتفوق بالشوطين الثالث والرابع (25/ 19 ، 25/ 22) ليتم
اللجوء إلى الشوط الخامس الذي حسمه الاتحاد لصالحه بفارق نقطتين (18 /
16).
وبهذا الفوز اضاف فريق الاتحاد للكرة الطائرة نقطتين إلى رصيده فصارت
12 نقطة بينما ظل الجزيرة في الصدارة برصيد 15 نقطة.
...(وال)...

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