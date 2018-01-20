المنتخب الوطني لكرة القدم يفقد مركزا واحدا في تصنيف "الفيفا".





طرابلس 20 يناير 2018 (وال) - تراجع المنتخب الليبي الأول لكرة القدم

مركزاً واحدًا في تصنيف الاتحاد الدولي الفيفا لشهر يناير، الصادرأمس

الجمعة ليحل في المركز 89 عالميًا والـ11 عربيا و19 افريقيا.

وحققت منتخبات عربية قفزات في ترتيبها وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة

القدم (الفيفا) لأفضل الفرق العالمية، حيث احتل المنتخب التونسي المركز

23، بعد أن صعد 4 مراكز.

وصعد المنتخب المصري مركزًا واحدًا، ليحتل الرقم 30 في التصنيف،

وبدوره، جاء منتخب المغرب في المرتبة الـ 39، بعد أن صعد مركزًا واحدًا.

يذكر أن التصنيف شمل منتخبات من 211 دولة حول العالم، وقد احتل منتخب

ألمانيا المركز الأول، تلته منتخبات البرازيل ،البرتغال،الأرجنتين

وبلجيكا على التوالي.

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