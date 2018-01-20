لاعب كرة القدم الليبي مؤيد اللافي يتعاقد رسميا مع الشباب السعودي.السبت ، 20-01-2018 - 19:44:00



طرابلس 20 يناير 2018 (وال) - انضم لاعب كرة القدم الليبي مؤيد
اللافي، إلى صفوف فريق الشباب السعودي بعد تعاقده رسميا مع إداراة النادي
أمس الجمعة لمدة ثلاثة مواسم قادمة.
وذكرت مصادر إعلامية رياضة سعودية أن اللافي اجتاز الفحص الطبي بنجاح
ومن المحتمل أن يشارك يوم الخميس القادم مع فريقه الجديد في منافسات دور
الـ 16من كأس خادم الحرمين الشريفين.
ووصل مؤيد اللافي إلى السعودية فجر الجمعة وكان في استقباله بمطار جدة
مسؤولو نادي الشباب وعدد كبير من المشجيعين وعدد من وسائل الإعلام
السعودية والعربية.

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