شركة خدمات النظافة بسرت تطلق حملة لإزالة المكبات العشوائية بطريق الكورنيش.







سرت 20 يناير 2018(وال) - بدأت الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت

بحملة لإزالة المكبات العشوائية وشوارع المدينة .

وقال رئيس لجنة ادارة الشركة يشير الأحرش لمراسل وكالة الانباء الليبية

بسرت إن الحملة تستهدف إزالة المكبات العشوائية بطريق الكورنيش البحري

الذي يمتد على مسافة ثمانية كيلومترات.

وأشار الأحرش إلى أن الشركة تقوم بهذه الحملة على الرغم من قلة

الإمكانيات وخاصة سيارات تجميع القمامة.

وكانت لجنة ادارة الشركة العامة لخدمات النظافة عقدت اجتماعا، الخميس،

خصصته لبحث سير العمل بالشركة ومناقشة سبل تذليل المعوقات التى تواجهها

ووضع خطة لحملات النظافة الحدائق والمنتزهات بالمدينة.



..(وال - سرت)..