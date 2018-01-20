القوات البحرية تضبط جرافة تونيسية في المياه الاقليمية الليبية .السبت ، 20-01-2018 - 17:20:00

طرابلس 20 يناير 2018 (وال) - اوقفت البحرية الليبية الجمعة جرافة تحمل العلم التونسي بعد ضبطها وهي تقوم باعمال الصيد غير القانوني في المياه الاقليمية الليبية .
وذكر المتحدث باسم البحرية الليبية ايوب قاسم ان الجرافة تحمل اسم جليط ومسجلة بميناء صفاقس وان عدد طاقمها 5 افراد يحملون الجنسية التونيسية .واوضح قاسم ان البحرية الليبية اجبرت الجرافة على التوقف واركاب افرادها في السفينة ابن عوف والقيام بجر الجرافة الى قاعدة طرابلس البحرية حيث وصلت اليوم السبت .

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