القوات البحرية تضبط جرافة تونيسية في المياه الاقليمية الليبية .

طرابلس 20 يناير 2018 (وال) - اوقفت البحرية الليبية الجمعة جرافة تحمل العلم التونسي بعد ضبطها وهي تقوم باعمال الصيد غير القانوني في المياه الاقليمية الليبية .

وذكر المتحدث باسم البحرية الليبية ايوب قاسم ان الجرافة تحمل اسم جليط ومسجلة بميناء صفاقس وان عدد طاقمها 5 افراد يحملون الجنسية التونيسية .واوضح قاسم ان البحرية الليبية اجبرت الجرافة على التوقف واركاب افرادها في السفينة ابن عوف والقيام بجر الجرافة الى قاعدة طرابلس البحرية حيث وصلت اليوم السبت .