مركز الأرصاد الجوية ينبه إلى حدوث تقلبات جوية من مساء اليوم مصحوبة بامطار وسحب رعدية على مناطق غرب ليبيا.





طرابلس 20 يناير 2018 ( وال ) - نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية عن

حدوث تقلبات جوية تبدأ تدريجيا من مساء اليوم السبت على مناطق غرب ليبيا

مع رياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة الى

جيدة وخلايا من السحب الرعدية.

وتوقع المركز بأن تكون هذه الأمطار غزيرة وقد يصحبها تساقط حبات البرد

احيانا خاصة على مناطق الجبل (نالوت- كاباو- جادو شكشوك- بدر- تيجي) مما

تؤدى الى تجمع مياه الأمطار في المناطق المنخفضة وجريان بعض الأودية

المحلية وتنتقل هذه التقلبات الى مناطق شرق ليبيا بعد ان تقل شدتها يوم

الغد مع سقوط امطار متفرقة على هذه المناطق .

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجوية في بيان له كافة المواطنين والجهات

ذات الاختصاص أخد الحيطة والحذر.

..(وال)..