غرفة أمنية مشتركة للأجهزة العسكرية والشرطية بجالو لضبط الامن.





جالو 20 يناير 2018 ( وال )- أعلن ببلدية جالو عن تشكيل غرفه أمنية

موحدة للأجهزة المختصة تم تكليفها بمراقبة وحصر وضبط العمالة الوافدة

والمتسللين والمغتربين الذين دخلوا بطرق غير قانونية ومنافذ ليست رسمية

للبلاد.

وأفاد عثمان مطرود الضابط بالحرس البلدي أن الغرفه تشكلت نظرا لشكاوى

المواطنين وزيادة تجاوز الوافدين لمعايير الاقامه ومزاولتهم لانشطة

مشبوهة وعدم التزامهم بإجراءات السفر والوثائق الرسمية مما يتطلب ترحيل

البعض مباشرة ، يذكر أن مدينة جالو تشهد وصول للمهاجرين عن طريق الكفرة

والحدود الليبية السودانية التشادية

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