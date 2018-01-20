سيالة يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة 5+5 في الجزائر الاحد .





طرابلس 20 يناير 2018 (وال)- يشارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني

محمد سيالة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة 5+ 5 الذي سيعقد في الجزائر

يوم غد الاحد .

وسيناقش الوزراء في اجتماعهم مواضيع عدة يتصدرها الملف الليبي ،

بالاضافة الى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على دول المجموعة .

كما سيتم في الاجتماع التطرق الى قضية الامن في منطقة الساحل ومحاربة

الارهاب .

يذكر ان مجموعة 5+5 تضم خمس دول جنوب المتوسط وهي ليبيا ، تونس ،

الجزائر ، موريتانيا ، والمغرب وخمس دول شمال المتوسط اسبانيا ، فرنسا،

ايطاليا ، البرتغال ومالطا .

(وال)