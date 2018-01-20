سيالة يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة 5+5 في الجزائر الاحد
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السبت ، 20- 01- 2018 - 12:48:00
طرابلس 20 يناير 2018 (وال)- يشارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني
محمد سيالة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة 5+ 5 الذي سيعقد في الجزائر
يوم غد الاحد .
وسيناقش الوزراء في اجتماعهم مواضيع عدة يتصدرها الملف الليبي ،
بالاضافة الى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على دول المجموعة .
كما سيتم في الاجتماع التطرق الى قضية الامن في منطقة الساحل ومحاربة
الارهاب .
يذكر ان مجموعة 5+5 تضم خمس دول جنوب المتوسط وهي ليبيا ، تونس ،
الجزائر ، موريتانيا ، والمغرب وخمس دول شمال المتوسط اسبانيا ، فرنسا،
ايطاليا ، البرتغال ومالطا .
(وال)