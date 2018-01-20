حملة مرورية واسعة بجالو على اجراءات اللوحات والزجاج المعتم.السبت ، 20-01-2018 - 12:37:00



جالو 20 يناير 2018(وال )-انطلقت ببلدية جالو منذ ايام حملة مرورية
كبيرة يديرها قسم المرور والتراخيص ضد السيارات المخالفة والتي لم تستوفي
اجراءات التمليك حيث أقيمت عدة نقاط مرورية ودوريات شملت المفترقات
الكبيرة والطرق الرئيسية ومداخل المدينة ,
وصرح أحد أفراد شرطة المرور لوكالة الانباء الليبية بجالو بأن
العديد من المخالفات حررت ضد مستعملي الزجاج المعتم وعدم تركيب لوحات
الترقيم وحجز سياراتهم وتحرير محاضر بالحالات مؤكدا بأنه تم تسجيل عشرات
التجاوزات في اسبوع واحد وان الحملة مستمرة .
...( وال )...

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