النشرة الجوية.





طرابلس 20 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

*ملخص عام.

تقلبات جوية بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الغربى مع رياح نشطة

وفرصة سقوط امطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال جريان

بعض الاودية المحلية وتشمل يوم الاحد مناطق الشمال الشرقى بينما يبقى

الطقس مستقر اليوم على اغلب المناطق .



*رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع فرصة سقوط امطار متفرقة قد تصحبها

خلايا من السحب الرعدية واحتمال جريان بعض الاودية المحلية والرياح

جنوبية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء الغد الى شمالية

فشمالية غربية نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم مابين

(17-21) درجة مئوية وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الأحد .



*بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الاحد مع فرصة سقوط امطار متفرقة على

الساحل الممتد من اجدابيا الى الجبل الاخضر وتكون جيدة على بعض المناطق

قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح متغيرة الاتجاه الى جنوبية

شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا يوم الغد وتتحول مساء الأحد

الى شمالية غربية نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16-

20) درجة مئوية ولا تتجاوز (15) درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر

وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الأحد .



*الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة.

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية معتدلة

السرعة تنشط أحيانا على الحمادة وتتحول مساء الغد الى غربية فشمالية

غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (20- 23) درجة مئوية وتصل على

غدامس وغات الى (26) درجة مئوية وتسجل انخفاض تدريجى وملحوظ خلال اليومين

القادمين .



*الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة

السرعة تتحول مساء الغد الى جنوبية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين (18- 21) درجة مئوية وتسجل ارتفاع طفيف يوم

الغد .

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