منظمة اليونسيف تنظم دورات توعوية لطلاب مدراس سرت المركز.





سرت 20 يناير 2018(وال)- نظمت منظمة اليونسيف بالتعاون مع جمعية

الامداد الخيرية مصراتة ومراقبة تعليم سرت دورات توعوية تثقيفية لطلاب

المدراس وسط المدينة سرت.

وقال مراقب تعليم سرت مفتاح عبد الكافى لمراسل وكالة الانباء الليبية

بسرت ان الدورات التوعوية يقدمها اساتذة متعاونين مع المنظمة ، وان

المحاضرات الهدف منها تثقيف الطلاب وتوعيتهم وتتمحورحول الرعاية الصحية

الذاتية وتعزيز السلوك الصحى كما تركزت على اهمية النظافة الشخصية

وتتواصل الدورات اسبوع بواقع ساعة واحدة لكل مؤسسة تعليمية.

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