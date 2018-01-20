النشرة البحرية .





طرابلس 20 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال البحرية المتوقعة على ليبيا

اليوم السبت وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني

للأرصاد الجوية .



* من رأس جدير إلى سرت.

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من مساء اليوم مع سقوط امطار متفرقة

مصحوبة بخلايا رعدية ونزول حبات البرد هذه الليلة احيانا.الريح شرش الى

بحرى ويكون شلوق نهار اليوم على الساحل من الخمس الى سرت سرعته مابين (10

- 30) عقدة . إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.75-3.00)متر. البحر خفيف

الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب يوم الغد درجة حرارة سطح البحر

تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية.الرؤيـة جيدة الى متوسطة وتكون ضعيفة

عند سقوط المطر.



*الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.

السماءً قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع سقوط امطار متفرقة .الريح شلوق

الى باش يتحول مساء الغد الى شرش سرعته ما بين(10-25) عقدة.إرتفاع الموج

يتراوح ما بين )0.75-3.00)متر.البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون

مضطرب على الخليج يوم الغد. درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-18)

درجة مئوية.الرؤيـة جيدة الى متوسطة.

....( وال )...