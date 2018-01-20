مصرف ليبيا المركزي يصدر بيانا بشأن ايرادات النقد الاجنبي واستخداماته من 1/1 /2017 الى 31/12/2017 طرابلس 20 يناير 2018 ( وال )- أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانا بشأن ايرادات النقد الاجنبي واستخداماته من 1/1 /2017 الى 31/12/2017 والتي جاءات ك

8 مليار

دولار عام 2016 .

ثانيا المصروفات :- بلغ اجمالي المصروفات من النقد الاجنبي لكافة

الاغراض على قوة الموازنة الاستيرادية 15 مليار دولار2017 مقارنة ب12

مليار دولار عام 2016 .

- تغطية اعتمادات مستندية برسم التحصيل للدراسة والعلاج على الحساب

الخاص لدى المصارف التجارية 6.6 مليار .

-تغطية اعتمادات المؤسسة الوطنية للنفط 3.8 مليار .

-اعتمادات جهات عامة منفذة عن طريق المصرف المركزي 809 مليون دولار .

- حوالات متنوعة سفارات - منح طلبة 439 مليون .

- مخصصات ارباب الاسر 400 دولار - 15 مليار دولار .

وفيما يتعلق بتفصيل المبلغ المنفذ والجاري تنفيذه عن طريق المصارف

التجارية والبالغ 6.6 مليار دولار يتضمن 1.6 مليار اعتمادات مستندية

لعدد 2159 شركة وردت موافقاتها من وزارة الاقتصاد وتشمل 1.2 مليار

للغذائية و 423 مليون للادوية .

- بلغ ماتم توريده من المحروقات 4 مليار منها 731 مليون التزام قائم

على المؤسسة الوطنية للنفط .

....(وال)....