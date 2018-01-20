مصرف ليبيا المركزي يصدر منشورا بشأن الضوابط المنظمة لمنح مخصصات ارباب الاسر الليبية من النقد الاجنبي .





طرابلس 20 يناير 2018 (وال)- احال مصرف ليبيا المركزي منشورا الى

المدراء العامين للمصارف العاملة بشأن الضوابط المنظمة لمنح مخصصات ارباب

الاسر الليبية من النقد الاجنبي تضمن التعليمات الصادرة المتعلقة ببعض

التعديلات الخاصة بالعمولات والاسقف المطبقة على استعمال البطاقات

المصرفية والحوالات السريعة بمختلف انواعها والصادرة في اطار الضوابط

المنظمة لبيع النقد الاجنبي للاغراض الشخصية والذي سيتم صرفه لارباب

الاسر الليبية .

اولا: عمولة اصدار وادارة البطاقة المصرفية الدولية يكون الاصدار بقيمة

75 دينار - والعمولة السنوية 24 دينار واصدار البطاقة بدل الفاقد 100

دينار - وان تكون عمولة الشراء عن طريق اجهزة نقاط البيع - 1 دولار

وعمولة السحب - 4 دولار عن كل 100 دولار .

ثانيا : تستمر المصارف باتمام اجراءات بيع النقد الاجنبي لارباب الاسر

على الحسابات المفتوحة سابقا للهذا الغرض والمقيدة بمنظومة ارباب الاسر

على ان يتقدم رب الاسرة بطلب شراء عملة على النموذج رقم 1/2018 ولرب

الاسرة شحن البطاقة السابقة او اصدار بطاقة جديدة او اجراء حوالة سريعة

.

ثالثا : يتم شحن البطاقة او اجراء حوالة سريعة لرب الاسرة او احد افراد

الاسرة البالغين لسن الرشد خصما على الحساب الشخصي لرب الاسرة بالعملة

الاجنبية المفتوحة لهذا الغرض .

رابعا : تلتزم المصارف بالعمولات المحددة على الحوالات السريعة بمختلف

انواعها وفقا للاتفاق المبرم بين الشركتين (وسترن يونيون ) او (موني

جرام ) والمصرف المعتمد من قبل المصرف المركزي وتكون العملة الدولار

الامريكي .

خامسا : تلتزم المصارف بالاسقف المحددة للسحب النقدي عن طريق الات السحب

الذاتي والدفع عن طريق اجهزة نقاط البيع وتكون يومي فقط 500 دولار

امريكي نقديا ، والكترونيا 2000 دولار اما الشهري تكون 8000 نقديا وتكون

20.000 الكترونيا .

سادسا : تستخدم الحسابات المفتوحة بالنقد الاجنبي لارباب الاسر وفقا

للمنشور 3/2017 ويسمح لاصحاب هذه الحسابات يالتحويل من والى حساب ارباب

الاسر الاخرى المفتوحة بالدولار لهذا الغرض بناء على طلب من صاحب

الحساب " رب الاسرة " شريطة ان تتم عملية التحويل داخل نفس المصرف

وبمبلغ 10 دينار للحوالة الواحدة .

- سيتم اخضاع المصارف لعمليات التفتيش النوعي المستمر .

(وال)