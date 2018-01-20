الجيش التركي يقصف مواقع الأكراد في عفرين السورية.





اسطنبول 20 يناير2018 (وال)- قال الجيش التركي إنه قصف مواقع للأكراد في

منطقة عفرين السورية يومي الجمعة واليوم السبت حيث استهدف مخابئ ومعاقل

يستخدمها مقاتلو حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات

حماية الشعب الكردية.

وأضاف الجيش في بيان أن المتشددين قصفوا مواقع تركية في وقت سابق.

وقال الرئيس رجب طيب إردوغان في الأسبوع الحالي إنه سيدمر منطقة عفرين

الكردية السورية التي يرى أنها تهدد أمن بلاده.

وقال وزير الدفاع نور الدين جانيكلي أمس الجمعة إن عملية تركيا في

المنطقة بدأت بقصف عبر الحدود لكن لم تعبر أي قوات إلى عفرين

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