وزير الداخلية اللبناني يكشف عن إحباط "عملية إرهابية كبرى" .





بيروت 20 يناير 2018 (وال )- كشف وزير الداخلية اللبناني "نهاد

المشنوق" امس الجمعة عن ان أمن بلاده احبط "عملية إرهابية كبرى" قبل أشهر

لم يذكر تاريخاً محدداً لها.

وقال المشنوق في مؤتمرصحفي عقده بمقر المديرية العامّة لقوى الأمن

الداخلي في بيروت إن "عملية أمنية استثنائية بعنوان "لبنان الآمن" تمَّت

في البلاد منذ أشهر على أعلى مستوى".

وأشار إلى أن "الأمن وصل إلى استنتاج أنّه من الممكن أن تكون هناك خلايا

مقيمة في لبنان وليس فقط نائمة يمكن أن تقوم بعمليات تفجيرية متعددة"

معتبرا أن "هذا الاستنتاج ثبت أنّه صحيح لأنّه في يونيو2017 أُلقي القبض

وبشكل سرِّي على إرهابي قيادي في تنظيم داعش يلقّب بـ "أبو جعفر العراقي"

وانه تمّ تشغيله من قبل شعبة المعلومات "جهاز استخباري خاص تابع

للداخلية" لـ5 أشهر دون أن تعرف قيادة التنظيم أنّه مسجون".

وذكر المشنوق أنه "تم استئجار منزل لأبو جعفر مجهّز بأجهزة الرقابة وتم

كشف كل العمليات التي من الممكن أن تحصل خلال 5 أشهر ولم يشعر التنظيم

ولا عائلته أنه موقوف" لافتا الى أنّ "توقيف وتجنيد أبو جعفر العراقي من

قبل الأمن أسهم في اكتشاف المخططات الإرهابية خلال فترة الأعياد باستهداف

الأماكن العامة ودور العبادة".