الصين تطلق قمرين صناعين للاستشعار عن بعد .





بكين 20 يناير 2018 (وال )- أطلقت الصين امس الجمعة قمرين صناعين

للاستشعار عن بعد في المدار المحدد مسبقًا من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق

الأقمار الصناعية شمال غربي البلاد.

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية أن الإطلاق تم يوم امس في الساعة

الـ 12:12 بتوقيت بكين (04:12 ت.غ).

وقد حمل الصاروخ "لونغ مارش-11" هذين القمرين الصناعين جيلين-1 فيديو 07

و08، بحسب المصدر نفسه.

وتعد هذه المهمة الـ 264 لصواريخ "لونغ مارش".

ويذكر انه في التاسع من يناير الجاري أطلقت الصين أيضًا اثنين من الأقمار

الصناعية للاستشعار عن بعد بدقة عالية تبلغ 0.5 متر من مركز "تاييوان"

لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة "شانشي" شمالي البلاد.

ويوفر هذان القمران بيانات للاستشعار عن بعد إلى زبائن في أنحاء العالم

كما يمكنهما تقديم خدمات مسح الأراضي والموارد ورسم الخرائط ومراقبة

البيئة والخدمات المصرفية وخدمات التأمين إلى جانب صناعة الإنترنت .