الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للإفراج عن مزيد من "المعتقلين السياسيين" .





جنيف 20 يناير 2018 (وال )- رحبت الأمم المتحدة امس الجمعة بإفراج

إثيوبيا عن 115 معتقلا بينهم زعيم كبير للمعارضة هذا الأسبوع لكنها دعت

إلى مراجعة أوضاع آلاف لا يزالون مسجونين وتخفيف قوانين مكافحة الإرهاب

والقيود على النشطاء والإعلام.

وأفرجت إثيوبيا عن ميريرا جودينا زعيم حزب مؤتمر أورومو الاتحادي يوم

الأربعاء الماضي في دعم لمساع لتهدئة التوتر السياسي عقب أعمال عنف

واحتجاجات واسعة هزت البلاد في عامي 2015 و2016.

كانت السلطات قد اعتقلته في 2015 واتهمته بالتواطؤ مع جماعات تحظرها

حكومة أديس أبابا.

وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم

المتحدة في مؤتمر صحفي إن الائتلاف الحاكم أشار إلى أن القضايا المفتوحة

ضد نحو 400 معتقل آخرين سيتم إسقاطها.

وأضافت "هذه تطورات إيجابية نحث الحكومة على مواصلة اتخاذ خطوات للإفراج

عن الأشخاص الذين اعتقلوا لتعبيرهم عن آرائهم السياسية".

يأتي الإفراج عن الزعيم المعارض وسط مخاوف متزايدة حول استقرار البلد أحد

أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة في المدى البعيد.

وقالت ثروسيل "نعتقد أن إثيوبيا عند مرحلة مهمة ولهذا نقول إننا مستعدون

لمساعدة إثيوبيا".