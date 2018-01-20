النفط يهبط 1% بفعل القلق من تنامي انتاج الخام الأمريكي.





نيويورك 20 يناير 2018 (وال )- تراجعت أسعار النفط واحدا بالمئة أمس

الجمعة وسجلت أكبر خسارة أسبوعية منذ أكتوبر تشرين الأول، رغم أنها بلغت

في وقت سابق هذا الأسبوع أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، مع قلق السوق من

أن تنامي إنتاج الخام في الولايات المتحدة يغطي على استمرار انخفاض

الإمدادات العالمية.

وأنهت عقود مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 70 سنتا، أو

1.01 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 68.61 دولار للبرميل. وكانت عقود خام

القياس العالمي قد سجل يوم الاثنين أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول

2014 .

وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 58 سنتا، أو 0.91 بالمئة، إلى 63.37

دولار للبرميل. وكان خام القياس الأمريكي قد سجل يوم الثلاثاء 64.89

دولار للبرميل وهو أيضا أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2014 .

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