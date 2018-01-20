إيطاليا: برلسكوني لا يستبعد العودة لحكم البلاد للمرة الخامسة .









روما 20 يناير 2018 (وال)- - لم يستبعد رئيس الوزراء الاسبق، سيلفيو

برلسكوني العودة لحكم البلاد للمرة الخامسة، حال فوز تحالف يمين-الوسط

الذي يقوده بالانتخابات البرلمانية القادمة وقبول المحكمة الأوروبية

لحقوق الانسان في ستراسبورغ لطعنه في حكم يحظر عليه الترشح لأي منصب عام

حتى عام 2019 في أعقاب إدانته بالتزوير الضريبي.

وقال برلسكوني81 عاما وفق وكالة آكي " إذا صدر حكم من ستراسبورغ ينقض

قرار مجلس الشيوخ، لا يمكنني عندها التراجع عن رئاسة الوزراء".

(وال)