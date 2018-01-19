بطولة الشان .

. المنتخب الوطني لكرة القدم يخسر أمام نيجيريا.



طرابلس 19 يناير 2018 (وال)- خسر المنتخب الوطني لكرة القدم للاعبين

المحليين نتيجة مباراته الثانية التي جرت مساء اليوم الجمعة بملعب طنجة

الكبير أمام منتخب نيجيريا بنتيجة هدف دون مقابل.

في الشوط الأول من المباراة لم يقدم المنتخب الوطني مستوى جيدا ولم

يقم بأي هجمة خطيرة على مرمى منتخب نيجيريا الذي مارس ضغطا كبيرا على

حامل الكرة واستحوذ على مجريات المباراة حتى انتهاء هذا الشوط بالتعادل

السلبي.

وفي الشوط الثاني استمر الضغط النيجيري، والفرصة الوحيدة لمنتخبنا كانت

لعبد السلام الفيتوري الذي سدد الكرة بقوة ومرت بجانب العارضة وفي باقي

زمن المباراة لم تكن هناك أي فرصة للمنتخب الوطني يمكن الإشارة لها، ومن

ضربة زاوية تمكن المنتخب النيجيري من تسجل هدف المباراة الوحيد في

الدقيقة 79 للمهاجم "سانداي اديمي" لتنتهي المباراة بهذه النتيجة هدف دون

مقابل.

وقد أخرج المدرب "عمر المريمي" في الشوط الثاني كلا من صالح الطاهر

وسالم عبلو ومحمد الترهوني وأدخل بديلا عنهما عبد السلام الفيتوري وعبد

المعين خماج والمعتصم أبوشناف.

مباراة المنتخب الثالثة ستكون أمام رواندا في الثالث والعشرين من

يناير الجاري، ولابد من الفوز للمنتخب الليبي إذا أراد التأهل إلى الدور

الثاني.

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