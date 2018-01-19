" معيتيق " يلتقي بأنقرة وزير الصحة التركي .الجمعة ، 19-01-2018 - 12:40:00

" معيتيق " يلتقي بأنقرة وزير الصحة التركي .انقره 19 يناير 2017 ( وال )-التقى النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد معيتيق" وزير الصحة التركي " أحمد ديمرجان" خلال زيارته لوزارة الصحة التركية مساء امس الخميس .
ووفقا لادارة التواصل والاعلام بالمجلس فقد ناقش " معيتيق " مع الوزير التركي ملف علاج الجرحى والمرضى الليبيين و الديون المترتبة عليه في المصحات التركية.
وأكد الجانب التركي خلال اللقاء استعداده لتقديم الدعم في المجال الطبي بداخل ليبيا و كذلك استكمال مشاريع الصحة المتوقعة.

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