" معيتيق " يلتقي بأنقرة وزير الصحة التركي .

انقره 19 يناير 2017 ( وال )-التقى النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد معيتيق" وزير الصحة التركي " أحمد ديمرجان" خلال زيارته لوزارة الصحة التركية مساء امس الخميس .

ووفقا لادارة التواصل والاعلام بالمجلس فقد ناقش " معيتيق " مع الوزير التركي ملف علاج الجرحى والمرضى الليبيين و الديون المترتبة عليه في المصحات التركية.

وأكد الجانب التركي خلال اللقاء استعداده لتقديم الدعم في المجال الطبي بداخل ليبيا و كذلك استكمال مشاريع الصحة المتوقعة.



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