" معيتيق " في أنقرة بدعوة من الحكومة التركية .

انقرة 19 يناير 2018 ( وال )-التقى النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق" ظهر الخميس "نائب رئيس وزراء تركيا "محمد شيمشمك" .

ووفقا لادارة التواصل والاعلام بالمجلس فقد تم خلال اللقاء مناقشة آلية رجوع الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة في مجال الطاقة (الكهرباء)، الصحة، التعليم.

كما تم التطرق خلال اللقاء لعودة الخطوط التركية لمطارات ليبيا.

واشار السيد النائب الى اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم"1420" لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم (3) لسنة 2018، المختصة بوضع رؤية لعودة الشركات التركية من شأنها أن تعيد توازن العلاقات التعاقدية.

كما التقى " معيتيق " وزير الاقتصاد التركي "نهاد زيبكشتي"، وبحث معه آلية تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين .





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