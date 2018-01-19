بريطانيا وايطاليا تعززان وجودهما العسكري في دول الساحل الافريقية .





لندن 19 يناير 2018 (وال)-

تستعد بريطانيا لإرسال طائرات مروحية لتعزيز عملية "برخان" الفرنسية

لمكافحة الإرهاب في مالي في حزمة إجراءات مقرر اتخاذها في قمة بريطانية

فرنسية في قاعدة عسكرية قرب العاصمة البريطانية لندن تتناول أيضا ملفات

الهجرة والمساعدات الدولية .

وفي خطوة منفصلة وافق البرلمان الايطالي الاربعاء الماضي على زيادة

التواجد العسكري في النيجر عبر اقرار ارسال 120 جنديا يتبعهم 350 آخرون

في حين تسعى روما لوقف هجرة وتهريب المهاجرين الافارقة لاوروبا.

وتأمل الدول الاوروبية في وقف تدفق المهاجرين الافارقة العابرين وتشعر

بالقلق ازاء تزايد انتشار الحركات الجهادية المسلحة في منطقة الساحل.

ومن المقرر أن تعلن ماي نشر ثلاثة مروحيات من طراز "شينوك" لتقديم دعم

لوجستي للقوات الفرنسية.

وستركز المهمة البريطانية على مالي حيث تقوم الأمم المتحدة والاتحاد

الاوروبي والاتحاد الافريقي بعمليات عسكرية لمكافحة الارهاب والاتجار في

البشر وتهريب المخدرات والأسلحة وغيرها من الأنشطة غير القانونية.

واطلقت دول الساحل الخمس مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو

ثاني عملية لمكافحة الحركات الجهادية في هذه المنطقة المضطربة، بعد

محادثات في باريس مع السلطات الفرنسية.

وسيتركز الدعم الإيطالي على النيجر وهي دولة انتظار رئيسية لعشرات الآلاف

من المهاجرين الواصلين لليبيا التي تعد نقطة انطلاق اساسية للمهاجرين

العابرين للمتوسط صوب اوروبا.

وقالت وزيرة الدفاع الإيطالي روبيرتا بينوتي عن الخطة التي أقرها

البرلمان الاربعاء الماضي إنها "مهمة تدريبية استجابة لطلب من النيجر

وليست مهمة قتالية" وان القوات الايطالية ستقوم "بتعزيز اليات التحكم في

الحدود وقوات الشرطة المحلية" .