النشرة البحرية .





طرابلس 19 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال البحرية المتوقعة على ليبيا

اليوم الجمعه وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني

للأرصاد الجوية .



*من رأس جدير إلى سرت.

السماءً صافية الى قليلة السحب الريح شرش الى متغير الاتجاه يتحول

تدريجيا يوم الغد الى شلوق سرعته مابين (05 - 20) عقدة إرتفاع الموج

يتراوح ما بين )0.50-2.50)متر ويصل الى (3.00) صباح اليوم على ساحل

مصراتة البحر قليل الاضطراب الى خفيف الموج ويكون مضطرب صباح اليوم على

ساحل مصراتة درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية

الرؤيـة جيدة.



*الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.

السماءً صافية الى قليلة السحب الريح شرش الى بحري بشكل عام ويكون متغير

الاتجاه يوم الغد على ساحل الخليج سرعته ما بين(05-20) عقدة يصل الى

(30)عقدة على ساحل درنة و اقصى الساحل هذا اليوم

إرتفاع الموج يتراوح ما بين )2.00-4.00)متر ويصل هذا اليوم الى (5.00)

على اقصى الساحل

البحر مضطرب الى قليل الاضطراب ويكون شديد الاضطراب اليوم على اقصى

الساحل درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-18) درجة مئوية الرؤيـة

جيدة.

...( وال )...