النشرة البحرية .
الجمعة ، 19- 01- 2018 - 12:14:00
طرابلس 19 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال البحرية المتوقعة على ليبيا
اليوم الجمعه وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني
للأرصاد الجوية .
*من رأس جدير إلى سرت.
السماءً صافية الى قليلة السحب الريح شرش الى متغير الاتجاه يتحول
تدريجيا يوم الغد الى شلوق سرعته مابين (05 - 20) عقدة إرتفاع الموج
يتراوح ما بين )0.50-2.50)متر ويصل الى (3.00) صباح اليوم على ساحل
مصراتة البحر قليل الاضطراب الى خفيف الموج ويكون مضطرب صباح اليوم على
ساحل مصراتة درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية
الرؤيـة جيدة.
*الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.
السماءً صافية الى قليلة السحب الريح شرش الى بحري بشكل عام ويكون متغير
الاتجاه يوم الغد على ساحل الخليج سرعته ما بين(05-20) عقدة يصل الى
(30)عقدة على ساحل درنة و اقصى الساحل هذا اليوم
إرتفاع الموج يتراوح ما بين )2.00-4.00)متر ويصل هذا اليوم الى (5.00)
على اقصى الساحل
البحر مضطرب الى قليل الاضطراب ويكون شديد الاضطراب اليوم على اقصى
الساحل درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-18) درجة مئوية الرؤيـة
جيدة.
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