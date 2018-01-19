النشرة الجوية.





طرابلس 19 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال

الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعه وفقاً للنشرة الصادرة

عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من يوم السبت مع احتمال سقوط امطار

متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة

القصوى تتراوح هذا اليوم مابين (14-20) درجة مئوية وتسجل ارتفاع يوم الغد

على أغلب المناطق.



*بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده.

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم على بعض المناطق

الساحلية والجبلية مع إحتمال ظهور شبورة مائية خفيفة أثناء الليل والصباح

الباكر على بعض مناطق الخليج وبعض مناطق الدواخل والرياح غربية إلى

شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة قد تصل سرعتها مابين

(40/60)كم/الساعة على المنطقة الممتدة من بنغازي حتى أمساعد هذا اليوم

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18- 22) درجة مئوية ولا تتجاوز (16)

درجة على المرتفعات الجبلية وتسجل ارتفاع يوم السبت على اغلب المناطق.



*الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة.

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر من يوم السبت على غدامس والحمادة

مع احتمال سقوط امطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح

شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة

القصوى تتراوح مابين (17- 25) درجة مئوية .



*الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة

السرعة تتحول يوم السبت الىجنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة

القصوى مابين (19- 23) درجة مئوية .

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