شحنة دوائية ومستلزمات تشغيلية صحية اسعافية لمجمع عيادات سرت الصحى.





سرت 19 يناير 2018(وال)- فى اطار حرص قطاع الصحة بسرت على توفير الخدمات

الصحية للمواطنيين ورغم قلة الامكانيات وتدهور الخدمات الصحية بسبب

افتقار وزارة الصحة بحكومة الوفاق للادوية والخدمات منذ اعوام تحصل

مجمع عيادات سرت المركزى الصحى على شحنة دوائية ومستلزمات تشغيلية صحية

تحوى اصناف دوائية مختلفة ومضادات حيوية ومحاليل طبية ومستلزمات طبية

اسعافية وادوية امراض مزمنة واعصاب .

وقال الدكتور خليفة محمد عبد الفتاح مدير الخدمات الصحية بسرت لمراسل

وكالة الانباء الليبية بالمدينة ان الشحنة التى قدمتها الخدمات الصحية

سرت تأتى فى اطار تقديم ابسط الخدمات الصحية لهدا المجمع .

....(وال سرت)....