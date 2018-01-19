امريكا ترفض صرف مساعدات للفلسطينيين ضمن برنامج الاونروا .الجمعة ، 19-01-2018 - 11:50:00

واشنطن 19 يناير 2018 (وال)- قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لن تصرف مساعدات غذائية قيمتها 45 مليون دولار كانت قد تعهدت الشهر الماضي بتقديمها للفلسطينيين في إطار برنامج (النداء الطارئ للأراضي الفاسطينية (أونروا).

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت يوم الثلاثاء أن واشنطن ستعلق مبلغا آخر قيمته 65 مليون دولار كانت تعتزم تقديمه للوكالة التي تساعد الفلسطينيين قائلة إن على (أونروا) إجراء إصلاحات لم تحددها .

(وال)

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