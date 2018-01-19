مقتل الزعيم المعارض الزيمبابوي في مكسيكو .

مكسيكو 19 يناير 2018 (وال)- قال مسؤولون وحزب سياسي الخميس إن الزعيم الزيمبابوي المعارض الذي يعيش في الخارج روي بينيت وأربعة آخرين قتلوا في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بمنطقة نائية في شمال ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.



وقالت شرطة نيو مكسيكو إن سقوط الطائرة الهليكوبتر وهي من طراز هيوي في منطقة قرب راتون في نيو مكسيكو ليل الأربعاء أسفر عن مقتل بينيت (60 عاما) وزوجته هيذر بينيت (55 عاما) وآخرين كانوا معهم .



وكان بينيت، أمين صندوق حزب حركة التغيير الديمقراطي المعارض سابقا، شخصية مهمة على الساحة السياسية في زيمبابوي وقضى فترة في السجن خلال حكم الرئيس روبرت موجابي.



(وال)