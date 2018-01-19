هيئة الرقابة الادارية بطرابلس تطالب المصرف الركزى باجراء اصلاحات.





طرابلس 19 يناير 2018 (وال )-هيئة الرقابة الادارية طالب مصرف

ليبيا المركزي بإجارء إصلاحات فيما يخص منحة ارباب الاسر الليبية من خلال

متابعة الهيئة لأداء المصارف التجارية في مجال تنفيذها لمنشور مصرف ليبيا

المركزي رقم (3/2017) بشأن بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية ، تكشفت

العديد من الصعوبات والعراقيل ترتب عليها استياء العديد من المواطنين

لسوء الخدمات المقدمة من المصارف تتمثل في تقصير واهمال بعض المصارف

لإنجاز برنامج المنحة المقررة لأرباب الاسر الليبية ، وغياب الآلية

والتنسيق ما بين الفروع والإدارات العامة لإتمام إجراءات استلام وتسليم

البطاقات الجاهزة للمواطنين.

كما اوضحت الهيئة فى بيانها الى عدم تقييد اغلب الإدارات العامة

بتشكيل لجان للتظلمات وفق ما نص عليه المنشور لمعالجة المشاكل الناتجة عن

أي خلل في تنفيذه ، وشروع بعض المصارف في قبول طلبات شراء العملة لغير

زبائنها دون الاحكام في التقيد بالشروط اللازمة في تقديم الخدمات ، الامر

الذي ترتب عليه وقوع حالات تزوير في صرف المستحقات وغيرها من المخالفات

الأخرى.

كما طالبت الهيئة مصرف ليبيا المركزي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة

والكفيلة لمعالجة الملاحظات المذكورة بما يضمن تحسين هذه الخدمة ورهن

إيقاف العمل بالمنشور رقم (3/2017) بحصول كل الاسر الليبية المستهدفة

بالمنحة المقررة وفق هذا المنشور اعلاه.

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