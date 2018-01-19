مجلس العموم البريطاني يتبنى قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي .





لندن 19 يناير 2018 (وال)-

صوت 324 عضوا في مجلس العموم البريطاني مساء اول امس الأربعاء بالموافقة

على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت" مقابل 295 عارضوه

.

ويهدف القانون إلى تمكين بريطانيا من أن تسير أمورها بشكل طبيعي بعد

بريكسيت عبر إنهاء سيادة التشريع الأوروبي على القوانين المحلية .

وافق النواب البريطانيون على مشروع قانون أساسي لتنفيذ بريكسيت بعد

نقاشات مسار طويل واجهت خلالها الحكومة صعوبات عدة وبذلك تم تحويل مشروع

القانون إلى مجلس اللوردات حيث يتوقع أن تنتظر حكومة ماي معركة جديدة

لإقراره .

وقبيل التصويت قال الوزير المكلف بملف بريكسيت ديفيد ديفيس "هذا القانون

أساسي لإعداد البلاد للمرحلة التاريخية المتمثلة في الانسحاب من الاتحاد

الأوروبي" وأنه في اليوم الأول "بعد بريكسيت" سيكون لنا تشريع يعمل يتيح

انسحابا ناعما ومنظما يريده الشعب والشركات في المملكة المتحدة".