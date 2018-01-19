البرلمانات الإسلامية: قرار ترمب بحق القدس تهديد للاستقرار العالمي .





طهران 19 يناير 2018 (وال)- ندد مؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية

بالعاصمة الإيرانية طهران بقرار الرئيس الأميركي ترمب اعتبار القدس عاصمة

لإسرائيل وعدّه تهديداً للأمن والاستقرار العالميين.

وقال البيان الختامي الصادر عن الدورة الـ13 للمؤتمر إن قرار ترمب إجراء

باطل وتعدٍّ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة دعم حق الشعب الفلسطيني في العودة

إلى وطنه وتأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس ودعم حقه في المقاومة

بكافة أشكالها حتى نيل حقوقه .

كما طالب المؤتمر الدول التي تقيم علاقات مع "إسرائيل" بتعليق علاقاتها

السياسية والاقتصادية مع تل أبيب ودعا إلى إلغاء عضوية إسرائيل في اتحاد

البرلمانات الدولي .

وكانت لجنة القدس التابعة لاتحاد البرلمانات الإسلامية قد عقدت اجتماعا

في طهران الشهر الماضي اعتبرت فيه قرار ترمب يوم 6 ديسمبر الماضي بشأن

القدس قراراً باطلا ولاغيًا واعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني.