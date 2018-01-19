وزارة الصحة تعلن عن الية جديدة للعلاج في الخارج .الجمعة ، 19-01-2018 - 09:51:00

طرابلس 19 يناير 2018 (وال)- ستبدأ وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني في تطبيق آلية جديدة لتنظيم العلاج في الخارج من خلال ربط منظومة الكترونية تربط كل اللجان بالمناطق .
واوضح رئيس اللجنة الاستشارية العُليا للعلاج بوزارة الصحة بحكومة الوفاق، الدكتور هاشم بالخير أن هذه الخطوة ستحقق المساواة في حقوق العلاج بين كل الليبيين من خلال اللجان الرئيسية السبعة واللجان الفرعية الموجودة في كل المدن الليبية .
ويحدد قرار انشاء اللجنة الرئيسية

أماكن علاج الحالات المرضية المحالة إليها، وفق محاضر اجتماعات اللجان الاستشارية بالمناطق سواء في المستشفيات العامة أو القطاع الخاص أو خارج ليبيا.

(وال)

الأكثر قراءة في وال

وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".
مصادر فلسطينية : إصابة عدد من الطلبة اثر مهاجمة مستوطنين صهاينة مدرسة جنوب نابلس .
الجامعة العربية تطالب برؤية موحدة لمؤسسات العمل المشترك .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا