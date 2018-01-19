وزارة الصحة تعلن عن الية جديدة للعلاج في الخارج .

طرابلس 19 يناير 2018 (وال)- ستبدأ وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني في تطبيق آلية جديدة لتنظيم العلاج في الخارج من خلال ربط منظومة الكترونية تربط كل اللجان بالمناطق .

واوضح رئيس اللجنة الاستشارية العُليا للعلاج بوزارة الصحة بحكومة الوفاق، الدكتور هاشم بالخير أن هذه الخطوة ستحقق المساواة في حقوق العلاج بين كل الليبيين من خلال اللجان الرئيسية السبعة واللجان الفرعية الموجودة في كل المدن الليبية .

ويحدد قرار انشاء اللجنة الرئيسية



أماكن علاج الحالات المرضية المحالة إليها، وفق محاضر اجتماعات اللجان الاستشارية بالمناطق سواء في المستشفيات العامة أو القطاع الخاص أو خارج ليبيا.



(وال)