الرياضة الليبية تودع الأستاذ " بشير الطرابلسي ".





طرابلس 18 يناير 2018 (وال)- ودعت الأسرة الرياضية الليبية مساء

اليوم الخميس رئيس اللجنة الأولمبية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية

السابق، وأحد أبرز أعمدة الرياضة في ليبيا الأستاذ " بشير محمد الطرابلسي

" إلى مثواه الأخير بمقبرة الصحابي الجليل سيدي منيذر بطرابلس، عن سن

ناهز الثمانين عاما.

الراحل من مواليد (1937) بمدينة طرابلس، ومتحصل على دبلوم المعهد

القومي للتربية البدنية والرياضية (1960) بتونس، وشهادة تدريب في ألعاب

القوى (1966) من الولايات المتحدة الأمريكية .

انضم " الطرابلسي" للحركة الكشفية عام (1954) وشارك في المخيم الكشفي

العربي الأول بنفس العام، والمخيم الكشفي الثاني (1956) بمصر، ولعب بفريق

الاتحاد الأول لكرة السلة (1960).

وكان له دور كبير في المساهمة بتأسيس وتطوير الرياضة، ورئاسة وعضوية

عدد من الوظائف بالاتحادات الرياضية محليا ودوليا وعربيا وإفريقيا، وأحد

أبرز الخبرات والكفاءات الرياضية الليبية، حيث ترأس الاتحاد الليبي

لألعاب القوى (1967)، واللجنة الأولمبية الليبية (1971-1986) و(

1996-1997)، اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم (1982)

بليبيا ، ولجنة تنسيق الألعاب بدورة التضامن الإسلامي (2005) بالسعودية .

وتقلد منصب سكرتير الاتحاد الليبي لكرة الطاولة (1964)، وعضو الاتحاد

العربي للعبة (1966)، وعضو مؤسس للاتحاد العربي للألعاب الرياضية (1976)،

وعضو اللجنة الأولمبية الدولية (1977)، وعضو مؤسس ونائب رئيس اللجان

الأولمبية الأفريقية (1981)، والنائب الثاني لرئيس اللجنة الدولية

للألعاب البحر المتوسط (1987) .

القسم الرياضي بوكالة الانباء الليبية يتقدم بأحر التعازي إلى أسرة

الفقيد، ويدعو الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم أهله وذويه ومحبيه

وزملاءه جميل الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".

...(وال) ...