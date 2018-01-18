منتخبنا لكرة القدم يلتقي نيجيريا في بطولة الشان بالمغرب غدا الجمعة.





طرابلس 18 يناير 2018 (وال)- يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم يوم غد

الجمعة نظيره النيجيري، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، من

بطولة الأمم الأفريقية الخامسة للاعبين المحليين (الشان) المقامة حاليا

بالمغرب، بملعب طنجة على تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت ليبيا.

وخاض منتخبنا الوطني ضمن هذه البطولة التي انطلقت منافساتها يوم

السبت الماضي وتتواصل حتى 4 فبراير القادم، مباراة واحدة أنهاها بالفوز

على منتخب غينيا الاستوائية (3-0) في الجولة الأولى .

يدخل منتخبنا الوطني هذه المباراة ضمن مجموعته برصيد ثلاث نقاط في

المركز الأول، بينما يدخل منتخب نيجيريا برصيد نقطة واحدة، بعد تعادله في

الجولة الأولى مع منتخب رواندا (0-0) .

يذكر أن الترتيب المؤقت لمنتخبات المجموعة الثالثة على النحو

التالي :.

1- ليبيا (3) نقاط من مباراة واحدة

2- نيجيريا (1) نقطة واحدة من مباراة واحدة .

3- رواندا (1) نقطة واحدة من مباراة واحدة.

4- غينيا الاستوائية (0) صفر من النقاط من مباراة واحدة .

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