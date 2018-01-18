مهندسو وفنيو الخطوط الافريقية الليبيون يعيدون احدى الطائرات للخدمة .

طرابلس 18 يناير 2018 (وال)- تمكن مهندسو وفنيو الخطوط الجوية الافريقية الليبيون من صيانة واحدة من الطائرات التي تعرضت لاضرار اليومين الماضيين جراء الاشتباكات التي جرت بمحيط مطار معيتيقة الدولي .

واكد مدير منطقة مصراته لشركة الخطوط الافريقية محمد السبتي لوكالة الانباء الليبية ان طائرة الخطوط الافريقية الاير باص 320 وصلت اليوم الى مطار مصراته بعد صيانتها من قبل الفرق الفنية الليبية التابعين للشركة .

واضاف السبتي ان الطائرة ستنطلق من مطار مصراته الى محطاتها المحلية والدولية الليلة لتقديم خدماتها للمسافرين .

وعبر السبتي عن الشكر والتقدير لكل من اسهم في تقديم المساعدات للشركة من اجل التسريع بعودة الخطوط الافريقية للعمل .

(وال)