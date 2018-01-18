بنك الاستثمار الأوروبي يعلن تمويل 901 مشروع في 2017 .





بروكسل 18 يناير 2018 (وال)- أعلن مصرف الاستثمار الأوروبي اليوم

الخميس موافقته على تمويل عدد قياسي من المشروعات خلال عام 2017 بلغ 901

مشروعا من بينهم أكثر من 100 مشروع خارج أوروبا في مجالات المشروعات

الصغيرة والمتوسطة وحماية البيئة.

وقال رئيس مصرف الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير في مؤتمره الصحفي السنوي

إن المصرف قدم 16ر78 مليار يورو (66ر95 مليار دولار) للمساعدة في تحقيق

أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي في أوروبا والعالم.

وأوضح أن المجالات التي ركز المصرف على الاستثمار فيها خارج الاتحاد

الأوروبي هي تغير المناخ والمرونة الاقتصادية بمشروعات بلغت قيمتها 19

مليار يورو (23 مليار دولار) في عام 2017.

وبين ان المصرف استثمر منذ تأسيسه في عام 1958 أكثر من تريليوني يورو

(2ر1 تريليون دولار) مستندا إلى مساهمات نقدية من الدول الأعضاء في

الاتحاد الأوروبي بقيمة 14 مليار يورو فقط (1ر17 مليار دولار).

وأشار هوير الى أن مصرف

الاستثمار الأوروبي ليس فقط أكبر مقرض في العالم ولكنه أيضا أكبر مقترض

اذ نجح المصرف في جمع 4ر56 مليار يورو (69 مليار دولار) من مستثمرين حول

العالم العام الماضي .