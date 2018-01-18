أوبك تتوقع زيادة إمدادات النفط من منافسيها في 2018 .





لندن 18 يناير 2018 (وال)- رفعت أوبك توقعاتها لإمدادات النفط من الدول

غير الأعضاء في المنظمة في 2018 في الوقت الذي يشجع فيه ارتفاع الأسعار

شركات النفط الصخري الأمريكية على ضخ مزيد من الخام مما يضعف أثر اتفاق

تقوده أوبك للتخلص من تخمة المعروض وانهيار كبير في إنتاج فنزويلا.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في تقريرها الشهري إن المنتجين

من خارج المنظمة سيعززون الإنتاج بواقع 1.15 مليون برميل يوميا في العام

الجاري ارتفاعا من 990 ألف برميل يوميا في التوقعات السابقة.

وقالت أوبك في التقرير "ارتفاع أسعار النفط يجلب مزيدا من المعروض إلى

السوق لاسيما في أمريكا الشمالية وبخاصة النفط المحكم" مشيرة إلى اسم آخر

للنفط الصخري.