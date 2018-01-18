أوبك تتوقع زيادة إمدادات النفط من منافسيها في 2018 .الخميس ، 18-01-2018 - 17:38:00



لندن 18 يناير 2018 (وال)- رفعت أوبك توقعاتها لإمدادات النفط من الدول
غير الأعضاء في المنظمة في 2018 في الوقت الذي يشجع فيه ارتفاع الأسعار
شركات النفط الصخري الأمريكية على ضخ مزيد من الخام مما يضعف أثر اتفاق
تقوده أوبك للتخلص من تخمة المعروض وانهيار كبير في إنتاج فنزويلا.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في تقريرها الشهري إن المنتجين
من خارج المنظمة سيعززون الإنتاج بواقع 1.15 مليون برميل يوميا في العام
الجاري ارتفاعا من 990 ألف برميل يوميا في التوقعات السابقة.
وقالت أوبك في التقرير "ارتفاع أسعار النفط يجلب مزيدا من المعروض إلى
السوق لاسيما في أمريكا الشمالية وبخاصة النفط المحكم" مشيرة إلى اسم آخر
للنفط الصخري.

الأكثر قراءة في وال

وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".
مصادر فلسطينية : إصابة عدد من الطلبة اثر مهاجمة مستوطنين صهاينة مدرسة جنوب نابلس .
الجامعة العربية تطالب برؤية موحدة لمؤسسات العمل المشترك .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا