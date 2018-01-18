السودان ترحب بتقرير الأمم المتحدة بشأن دارفور .الخميس ، 18-01-2018 - 17:26:00



الخرطوم 18 يناير 2018 (وال)-أعربت وزارة الخارجية السودانية عن ترحيبها
بما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الدوري الأخير بشأن دارفور
من تأكيد على استقرار الأوضاع في دارفور، وإقرار بأن حملة جمع السلاح
التي نفذتها الحكومة في الإقليم قد أدت إلى استتباب الأمن وعززت السلام
والاستقرار.وأكدت في بيان لها أمس الأربعاء أن حكومة السودان سوف تستمر في التعاون
والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة في دارفور//
يوناميد// لتنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الخروج والعمل على تسهيل
مهمة يوناميد وأن المرحلة القادمة هي مرحلة توفير متطلبات السودانيين
الذين عادوا لمناطقهم من خلال دعم عمليات بناء السلام والتنمية وإعادة
الإعمار.

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