الجيش الاسرائيلي يهدم 3 منازل في جنين بعد مقتل ناشط في اشتباكات مسلحة.





جنين 18 يناير 2018 (وال) -قالت مصادر فلسطينية إن قوة عسكرية إسرائيلية

هدمت اليوم الخميس ثلاثة منازل في جنين شمال الضفة الغربية، بعد مقتل

ناشط خلال اشتباكات مسلحة.

وتقع المنازل الثلاثة في منطقة "واد برقين" غرب مدينة جنين وتعود لأقرباء

الناشط أحمد جرار (22 عاما) الذي قتل خلال الاشتباك مع قوة اسرائيلية.

وذكرت المصادر أن أحد المنازل دمر بشكل كامل حيث كان جرار يتحصن بداخله.

ولا تزال القوات الاسرائيلية متمركزة داخل المنطقة، ودفعت بمزيد من

التعزيزات، وأعلن الجيش الإسرائيلي منطقة الاشتباكات منطقة عسكرية مغلقة.

من جهة أخرى، أصيب ثلاثة شبان من مخيم جنين للاجئين بجروح صباح اليوم

خلال مواجهات اندلعت مع قوات إسرائيلية لدى اقتحامها المخيم.

ووصفت مصادر طبية إصابة أحد الجرحى بالخطيرة والآخرين بالمتوسطة.