وصول أكثر من 700 مهاجر الى صقلية .





باليرمو 18 يناير 2018 (وال) -قالت مصادر أمنية إيطالية إن

السفينة (سانتا ماريا) التابعة للبحرية الإسبانية، رست في ميناء باليرمو

حاملة على متنها 210 مهاجرا، بينهم 34 امرأة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه "كان باستقبال المهاجرين فريق العمل الذي أعدته

مديرية الشرطة المكونة من عناصر الأمن ومتطوعي الصليب الأحمر الإيطالي

ورجال الدفاع المدني وكادر صحي من 48 شخصا بين الأطباء وممرضات ووسطاء

ثقافيين".

وذكرت المصادر الأمنية أن "اثنين من المهاجرين توجب نقلهما الى المستشفى،

لكن حالتهما الصحية جيدة بوجه عام"، مبينة أن الأمر يتعلق بـ"امرأة حامل،

ورجل نقل إلى قسم جراحة العظام". وأوضحت أن "هؤلاء المهاجرين تم إنقاذهم

في 4 عمليات مختلفة جرت في قناة صقلية".

من ناحية أخرى، "وصلت السفينة (أكواريس) التابعة لجمعية الإنقاذ في البحر

المتوسط إلى ميناء كاتانيا، وعلى متنها 513 مهاجرا، برفقة أفراد من منظمة

أطباء بلا حدود". واختتمت المصادر الأمنية بالقول إن "المهاجرين يخضعون

لعمليات الفحص الميدانية"، التي تجري قبل توزيعهم على مراكز الإستقبال.