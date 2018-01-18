إرتفاع حصيلة الوفيات في تونس بسبب فيروس أنفلونزا الخنازير إلى 45 شخصا.





تونس 18 يناير 2018 (وال)-ارتفعت حصيلة الوفيات في تونس بسبب فيروس

أنفلونزا الخنازير الذي يُعرف إختصارا بإسم "اتش 1 ان 1"، إلى 45 شخصا،

وذلك منذ الكشف عنه في منتصف شهر ديسمبر الماضي.

وقالت نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة

والمستجدة، التابعة لوزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء إن عدد

الوفيات بفيروس "اتش 1 ان 1" في تونس، إرتفع إلى 45 قتيلا، إلى حدود ليلة

(الثلاثاء - الأربعاء).

وأضافت إن مؤشر الإصابات بهذا الفيروس في تونس وصل إلى 7.2 %، و"بالتالي

لم تصل تونس إلى مرحلة الحالة الوبائية، كما أن عدد المصابين به في

تراجع"، على حد قولها.

ولكنها أشارت في المقابل إلى أن المستشفيات التونسية "استقبلت خلال

الموسم الحالي، حوالي 900 حالة خطيرة مصابة بالنزلة الوافدة، منها نحو 40

% إصابات بفيروس "اتش 1 ان 1" .

يُشار إلى أن وزير الصحة التونسي عماد الحمامي، سبق له أن قال في تصريحات

سابقة إنه سيتم إعلان حالة وبائية في البلاد، إذا بلغ مؤشر الإصابة بهذا

الفيروس 10 %.