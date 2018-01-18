استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي اعتبارا من يوم السبت القادم.





طرابلس 18 يناير 2018 ( وال ) - تستأنف الملاحة الجوية من وإلى مطار

معيتيقة الدولي إعتباراً من يوم السبت القادم الموافق 20 من شهر يناير

الجاري بعد الانتهاء من أعمال الصيانة واستيفاء جميع الشروط المتعلقة

بالأمن والسلامة.

وأوضح مدير مكتب الاعلام بمطار معيتيقة "خالد ابوغريس" في تصريح لوكالة

الانباء الليبية اليوم الخميس، أن المطار سيبدأ في استقبال الرحلات

الجوية القادمة اعتبارا من مساء يوم غد الجمعة ، داعيا المسافرين إلى

تأكيد حجوزاتهم من خلال مكاتب الشركات الناقلة .

..(وال)..