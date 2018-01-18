اللجنة الاستشارية العُليا للعلاج تعلن عن توجهها لتقديم خدمة العلاج للجميع وتنظيم العلاج بشكلٍ علمي وإداري .



طرابلس 18 يناير 2018 ( وال ) - أعلن رئيس اللجنة الاستشارية العُليا

للعلاج الدكتور"هاشم بالخير" أن قرار تشكيل اللجنة؛ سيقدم رؤيةً واضحةً

لتوجهات وزارة الصحة؛ الراميةِ لتقديم خدمة العلاج لكل مستحقيه وضمان

تنظيمه بشكلٍ علمي وإداري أيضاً.

ونقل المكتب الاعلامي بالوزارة عن " بالخير " قوله -أن هذا القرار جاء

بناءً على القرار رقم (465) لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم هيكلية العلاج

بالدولة الليبية؛ وأنه سيحقق المساواة في حقوق العلاج بين كل الليبيين

وفي كل ربوع البلاد" ؛ مشيراً إلى القائمة النمطية التي سيتم إعدادها من

طرف اللجنة والتي ستحدد أنواع الأمراض التي تستدعي العلاج بالخارج بعد

التأكد من تعذر علاجها محلياً.

وأضاف أن اللجنة ستعمل وفقاً لمنظومة عمل إلكترونية تربط كل اللجان

الاستشارية بالمناطق والبالغ عددها 7 لجان؛ موزعة على مختلف مناطق ليبيا؛

بالإضافة إلى عددٍ من اللجان الفرعية؛ بما يضمن حصول الحالات على الرد

الطبي خلال "زمن قياسي" بحسب قوله.

واعتبر "بالخير" أن تضمين العلاج داخل المستشفيات العامة في ليبيا في خطة

اللجنة الاستشارية سيساهم كثيراً في منع إهدار ميزانيات الدولة؛ وخصوصاً

أن العطاء العام لسنة 2018 سيضمن علاج الحالات داخل المستشفيات العامة

أيضاً.

وأوضح أن " الموافقة على علاج الحالات يعني منحها نموذجاً بالموافقة يحمل

رقماً إشارياً مسجلاً لدى اللجنة؛ بما يضمن الشفافية في منح العلاج .

يذكر أن القرار رقم (1) لسنة 2018 الخاص بتشكيل اللجنة الاستشارية العليا

للعلاج يتضمن تولي اللجنة مراجعة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة

للمرضى المحالين من طرفها للمرافق الصحية بهدف تقييم مستوى الآداء

والخدمات؛ إضافة إلى تحديد أماكن علاج الحالات المرضية المحالة إليها وفق

محاضر اجتماعات اللجان الاستشارية بالمناطق؛ سواء في المستشفيات العامة

أو القطاع الخاص أو خارج ليبيا.



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