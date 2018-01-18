وزير الصحة المفوض يبحث مع الوفدٍ الطبي التركي جملةٍ من الملفات الصحية .



طرابلس 18 يناير 2018 ( وال ) -بحث وزير الصحة المفوّض "عمر بشير

الطاهر" مع الوفدٍ الطبي التركي الذي يزور ليبيا هذه الايام؛ جملةٍ من

الملفات الصحية من أبرزها؛ إمكانيةُ عقدِ اتفاقيات توأمة لتعزيز آليات

التعاون وتبادل الخبرات؛ إضافةً إلى خلقِ شراكةٍ بين قطاعي الصحة

بالبلدين.

ووفقا للمكتب الاعلامي لوزارة الصحة فقد ناقش الاجتماع كذلك أوضاع المرضى

الليبيين بالساحة التركية.

يشار بأن الوفد الطبي التركي يضم رئيس مجلس إدارة مشافي الكولان "محمد

كولان" ورئيس مجلس إدارة مشافي (المد يفما) "فاتح آنمر" وعضو مجلس إدارة

مشفى غازي عثمان باشا "سدان آزاك " .يذكر أن وفداً يمثلُ وزارة الصحة التركية اجتمع في 06 من أغسطس الماضي؛

مع وزير الصحة المفوض وبحث إمكانية دعم مركز العلاج الطبيعي بمصراتة

وتزويده بالكوادر الطبية والطبية المساعدة والمعدات اللازمة لتشغيله.



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