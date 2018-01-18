اثيوبيا تعرب عن سعادتها بالتقدم الحاصل في تنفيذ الاتفاق السياسي في ليبيا .الخميس ، 18-01-2018 - 12:54:00



نيويورك 18 يناير 2018 (وال) -اعربت اثيوبيا عن سعادتها بالتقدم الحاصل
في تنفيذ الاتفاق السياسي وبالإقبال على التسجيل في سجل الناخبين بليبيا.
وقالت ممثلة اثيوبيا خلال كلمة لها بجلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا انها
ترحب بالإقبال على التسجيل في سجل الناخبين بليبيا ،مؤكدة ان الانتخابات
ستنهي المراحل الانتقالية في البلاد.
وأضافت " انه يتوجب على الامم المتحدة تعزيز شراكتها مع الليبيين ،
لافتة الى دعم جهود المبعوث الاممي غسان سلامة .
(وال

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