بريطانيا تجدد دعمها الكامل لجهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة .الخميس ، 18-01-2018 - 12:38:00



نيويورك 17 يناير 2018 (وال) – أكد مندوب المملكة المتحدة لدى مجلس
الأمن الدولي دعم بلاده الكامل لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان
سلامة لدعم العملية السياسية ولتحقيق خطة طريق الأمم المتحدة.

وأضاف المندوب في كلمة له بمجلس الأمن الأربعاء أن للمجتمع الأهلي في
ليبيا دور مهم لسماع كل الأطراف،مشيرا إلى أنه لابد من تواجد كل الليبيين
في المشهد الليبي وذلك لتحسين الوضع الأمني واحترام حقوق الإنسان.

( وال

الأكثر قراءة في وال

وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".
مصادر فلسطينية : إصابة عدد من الطلبة اثر مهاجمة مستوطنين صهاينة مدرسة جنوب نابلس .
الجامعة العربية تطالب برؤية موحدة لمؤسسات العمل المشترك .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا