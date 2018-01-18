بريطانيا تجدد دعمها الكامل لجهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة .





نيويورك 17 يناير 2018 (وال) – أكد مندوب المملكة المتحدة لدى مجلس

الأمن الدولي دعم بلاده الكامل لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان

سلامة لدعم العملية السياسية ولتحقيق خطة طريق الأمم المتحدة.



وأضاف المندوب في كلمة له بمجلس الأمن الأربعاء أن للمجتمع الأهلي في

ليبيا دور مهم لسماع كل الأطراف،مشيرا إلى أنه لابد من تواجد كل الليبيين

في المشهد الليبي وذلك لتحسين الوضع الأمني واحترام حقوق الإنسان.



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