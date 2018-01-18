موسع /سلامة في احاطته امام مجلس الامن " بقاء الأصول الليبية المجمّدة في مأمنهو مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي .



نيويورك 18 يناير 2018 (وال)- قال مبعوث الأمم المتحدة للدعم الى ليبيا

غسان سلامة، إن بقاء الأصول الليبية المجمّدة في مأمن هو مسؤولية جماعية

للمجتمع الدولي .

وشدد سلامة في احاطته امام مجلس الامن الاربعاء حول ليبيا على ضرورة دعم

خطة العمل من أجل ليبيا لإنهاء الأزمة في البلاد.

وأضاف سلامة أن تعديل الاتفاق السياسي الليبي هو أكثر السبل ملائمة

لتحقيق هذا المسعى. معربا عن تفاؤله إزاء جهود تحقيق هذا الهدف،

والمبادرات العديدة الهادفة إلى التوصل إلى الإجماع اللازم.

وقدم سلامة إحاطته لأعضاء مجلس الأمن عبر دائرة تليفزيونية من تونس .



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